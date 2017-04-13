Halk Oylamasına Doğru

MHP Kastamonu İl Başkanlığı tarafından,16 Nisan'da gerçekleşecek halk oylaması hakkında köylerde bilgilendirme toplantısı yapıldı.



MHP Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, MHP İl ve Merkez İlçe teşkilatlarının halk oylaması çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirtti.



Merkeze bağlı Kurusaray, Has, Kavak ve Karamukmolla köylerinde 16 Nisan'da gerçekleşecek anayasa değişikliği referandum u hakkında bilgilendirme toplantısı yaptıklarını ifade eden Maşalacı, şunları söyledi:



"MHP'nin neden 'evet' dediğini anlattık. Milli siyaset aklının tek temsilcisi olan MHP, vatanın hür ve bağımsız olarak ilelebet yaşatılması amacıyla, tarihi bir adım atmış, siyasi ahlak ve sorumlu muhalefet anlayışımızın bir neticesi olan bir uzlaşıyla, hükümetin nasıl yapılandırılacağı kararının aziz milletimiz tarafından verebilmesine giden yolun önünü açmıştır. Amacımız devleti milletle buluştururken arıza sinyalleri veren sistemi bir üst fazda yeniden kurmak, yeniden inşa etmek, Atatürk ilkelerini, cumhuriyetin temel niteliklerini ve rejimi riske sokan tehditleri bertaraf etmektir. MHP çareyi vesayet odaklarında ya da yabancı güçlerin emellerinde değil, millette görmüştür. MHP, devlet için 'evet', millet için 'evet', cumhuriyet için 'evet', Türklüğün bekası için 'evet' diyecektir. Söz ve yetki aziz Türk milletindir."