Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı, halk oylaması çalışmaları kapsamında Perşembe Pazarı esnafını ziyaret etti.



AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Perşembe Pazarı esnafını ziyaret ederek esnafları ve vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katılacağı yarınki Konya mitingine davet etti.



Referandumun normal bir seçim olmadığını belirten Başkan Konurer, halk oylamasının Türkiye için milat olacağını dile getirerek sandıktan "evet" çıkması ile Türkiye'nin gücüne güç katacağını ve bölgede söz sahibi bir ülke konumuna geleceğini kaydetti.



Seydişehir'in her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve arkasında durduğunu vurgulayan Konurer, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşku ile karşılamalıyız. Şehrimize yakışan rekor bir katılım ile Konya'da olacağız. Miting için otobüs kaldıracağız. Türkiye'nin geleceği açısından yol ayrımında olduğumuz bir dönemde gerçekleşecek olan bu buluşmanın Konya ve ülkemiz adına çok önemli olduğuna inanıyor ve bu coşku dolu buluşmaya tüm Seydişehirlileri davet ediyorum."