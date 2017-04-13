Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, halk oylaması çalışmaları kapsamında kent merkezi ve Kale ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, Şire pazarındaki esnafı ziyaret etti.



Şahin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kaderini yeni baştan şekillendirecek bir halk oylamasının eşiğinde olduklarını ifade etti.



Mecliste üzerilerine düşeni yaptıklarını aktaran Şahin, şunları söyledi:



"Söz, karar şimdi milletimizin. 16 Nisan'da sandıklara giderek gereken cevabı vereceğiz. Bu seçim öncekilerden çok farklı, bu seçimle birlikte yerli ve milli, sivil bir anayasanın takdiri halkımıza sunulacak.Cuntacıların, zorbaların anayasasının dönemi artık bitmeli. Darbe anayasalarının artık olmaması için canla, başla gayret gösteriyoruz. Diktatörlerin getirdiği Cumhurbaşkanları son bulacak, milletin oyladığı Cumhurbaşkanı görev alacak. Bu ülkenin sahibi milletse, kendi Cumhurbaşkanını kendi seçmeli. 'Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi' ile mağdur coğrafyanın mazlumlarına umut ışığı da olacağız."



Şahin, Kale ilçesi ziyaretinde ise eski Türkiye'nin tekerrür etmemesi için yeni oluşumlar gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Eski Türkiye'de ki hayat şartları artık kalmadı. 16 Nisan'da yapılacak oylamayla 'Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ni getireceğiz. Bugüne kadar yaptığımız güzelliklerin arkasında halkın desteği var. Milletimizin desteğiyle bugüne kadar yapılmak istenen darbeleri bertaraf ettik. Bugüne kadar başımıza ne geldiyse darbeciler yüzünden geldi. Bizi adam gibi yönetmek isteyen insanlara fırsat vermediler. 60'da Menderesi astılar, 71'de muhtıra verdiler, 80'de darbe yaptılar, Özal'ı zehirlediler, Erbakan, Çiller koalisyonu kuruldu hazmedemediler post modern darbe yaptılar. Ancak AK Parti'ye karşı direnç gösteremediler. Çünkü AK Parti'nin arkasında millet vardı. Yasama, yürütme, yargı hepsi artık millet olsun, siyasetin tıkanan önü açılsın, daha seri hizmetleri halkımızla kavuşturalım. Ülke muhtaç durumdan kurtarıldı, ekonomimiz sağlamlaştı, özgürlükler arttı, silah sanayimiz güçlendi, yasaklanan salalar ortadan kalktı bunlar için 'evet' diyeceğiz. 'Evet' için çok gerekçemiz var. Halkımız olayın farkında, millet bizim yanımızda oldukça karanlık dönemler artık son bulacaktır."