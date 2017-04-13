Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Baki Demirbaş, halk oylaması çalışmaları süresince 48 binin üzerinde seçmenle bir araya gelerek, "evet" için destek istediklerini söyledi.



Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezinin koordine ettiği çalışmalarda, önemli bir başarıya imza attıklarını kaydetti.



İlçedeki neredeyse tüm seçmene ulaştıklarını dile getiren Demirbaş, şu bilgileri verdi:



"Belediye Başkanı Tuncay Acehan başta olmak üzere tüm yöneticilerimizle ilçemizdeki hemşehri dernekleri, sivil toplum örgütleri, işçiler, esnaflar, iş adamları, ev hanımları, öğrenciler başta olmak üzere tüm kesimlerle bir araya geldik. Mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza neden 'evet' denilmesini anlattık."



Belirlenen hedefleri aştıklarını ve 61 bin 713 seçmeni bulunan ilçede 48 bin 500 seçmenle bir araya geldiklerini belirten Demirbaş, "Tüm mahallelerde çat kapı ziyaretler gerçekleştirerek 10 bin haneye Türk bayrağımızı ulaştırdık. Bin 100 esnafımızla görüşerek desteklerini istedik. İlçemizde 18-30 yaşa arasındaki gencimize Başbakanımızın mektubunu bizzat ulaştırdık." diye konuştu.