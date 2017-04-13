Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yerköy ilçesinde sanayi esnafı ile bir araya gelerek 16 Nisan'da yapılacak referandum hakkında bilgi verdi.



Milletvekili Başer, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında milletin "evet" kararıyla güçlü bir Türkiye'nin kapılarının açılacağını söyledi.





Anayasa değişikliğinin milletin beklentisine dönüştüğünü belirten Başer, şunları kaydetti:



"Dünyaya hükmetmiş köklü bir tarihin mirasçısı olan Türkiye, sadece 780 bin kilometrelik sınırlardan ibaret değildir. Türkiye'nin istikrarı mazlum milletler, gönül coğrafyamız, İslam dünyası ve adalete susamış tüm insanlık çok önemlidir. Ülkemiz koalisyon dönemlerinde siyasi istikrarsızlığın bedelini ekonomik kayıplarla çok ağır ödedi. Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin istikrarsızlığına ve koalisyonlar dönemine nokta koyuyoruz."



Anayasa değişikliği ile öngörülen hükümet sistemi kurgulanırken, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin eş zamanlı yapılması ve sistemde tıkanmanın ortaya çıkması halinde, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yenilenmesine imkan verildiğini aktaran Başer, bu düzenlemeyle siyasal istikrarın konjonktürün dalgalanmasına bırakmayacaklarını ifade etti.



"Ekseriyeti genç nüfustan oluşan ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirerek gençlerimizin ülke yönetimine aktif olarak katılımının yolunu açıyoruz." diyen Başer, şunları dile getirdi:



"Yargı bağımsızlığı sağlanması ve yargının dış etkilerden arındırılması adına düzenlemeler yapıyoruz. Bu minvalde Anayasa Mahkemesi'nin ve HSYK'nın yapısında değişiklikler öngörüyoruz. Askeri yargıyı tamamen kaldırıyoruz. Anayasa değişiklikleri toplumsal uzlaşma metinleridir. Teklifimiz yüce Meclis'ten geçmiş olmasına rağmen, teklifi referandum a götürerek ferasetine güvendiğimiz milletimize son sözü söyleteceğiz."



Başer'e ziyaretinde AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Ahmet Yavuz, Gençli Kolları Başkanı Mustafa Kılıç ve parti yönetimi de eşlik etti.