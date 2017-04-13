Halk Oylamasına Doğru

Alaplı ilçesinde görme engellilere yardım almadan tek başına oy kullanmaları için hazırlanan oy pusulası şablonu anlatıldı.



Alaplı Anadolu Engelliler Birliği Derneği Başkanı İsmail Korkut, dernek binasında yapılan tanıtım toplantısında, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasında görme engellilerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri amacıyla kullanılacak oy pusulası ebatlarında bir şablon hazırlandığını söyledi.



Şablonun görme engelliler için oy kullanımında büyük kolaylık olacağını ifade eden Korkut, şöyle konuştu:



"İlk defa bu referandum da şablon kullanılacak. Oy pusulası bu şablonun içine konulduğu zaman sol taraftaki boşluk evet, sağ taraftaki boşluk hayır tercihinin kullanımına uygun olacak şekilde hazırlandı. Ben de görme engelliyim ve bugüne kadar görme engelliler birinin eşliğinde oy kullanmaya gidiyordu. Bu uygulama bizlere özgürlük getirecek. Kendi başımıza gidip herhangi birine bağlı olmadan oy kullanabileceğiz."