Halk Oylamasına Doğru

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan ve AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, halk oylaması çalışmaları kapsamında Arapgir, Arguvan ve Yazıhan ilçelerini ziyaret etti.



AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özhan, ziyaretlerinde 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği adına önemli bir kavşak olduğunu belirterek, Türkiye'nin darbe artığı anayasadan bir an önce kurtulması gerektiği kaydetti.



Yaşar ise mevcut sistemin bir an önce değişmesi gerektiğini belirterek, hizmetlerin gelebilmesi adına bunun gerekli olduğunu bildirdi.



Anayasaların toplumsal uzlaşma metinleri olduğunu aktaran Yaşar, "Özal'dan beri bu anayasayı değiştirmeye çalışıyoruz. Burada asıl amaç devletin içindeki bazı adamların değil, milletin hakimiyetini sağlamaktır. Milletin verdiği oylarla seçilenlerin hem hükümete hem de devlete hakim olması istenmektedir. AK Parti gibi güçlü bir iktidar tıkanıklıklar yaşıyor, engelleri aşamıyorsa demek ki sistem değişmeden ülkenin önünün açılması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.