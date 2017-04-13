Halk Oylamasına Doğru

Aydın'ın Söke ilçesinde "Türkiye için evet" yürüyüşü düzenlendi.



İlçe binası önünden başlayan yürüyüş, Demokrasi Meydanı'na kadar devam etti.



Yürüyüşte ilçede yaşayanlara karanfil dağıtılırken, 16 Nisan'da "Evet" oyu kullanın çağrısı yapıldı.



AK Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, Mustafa Savaş ve Abdurrahman Öz, Aydın il Başkanı Ömer Özmen, Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer, İl Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş ve partililer yürüyüşe katıldı.