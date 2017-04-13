Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, "Bize ait yeni bir gömlek biçtik. Şimdi pazar günü onu giymek istiyoruz." dedi.



Ramazanoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Aydın Şubesini ziyaret ederek halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Baskıcı anayasanın değiştirilmesine karşı çıkıldığını belirten Ramazanoğlu şunları söyledi:



"Üzerimizdeki şu eski, bize dar gelen darbe anayasa gömleğini çıkartmak istiyoruz. Onu çıkarmamıza bile müsaade etmiyorlar. İlk defa sivil bir meclis, sizlerin vekaletiyle sivil, milli, bize ait olan bir anayasa yaptık. Bize ait yeni bir gömlek biçtik. Şimdi pazar günü onu giymek istiyoruz.



Onun için öncelikle diyorum ki sandığı gidin. O sandıkta da Türkiye güçlü geleceği için, çocuklarınızı daha iyi bir Türkiye'ye hazırlamak için, bizim ödediğimiz bedelleri artık Türkiye ödememesi için, artık bu ülkede askeri darbe olmaması için evet diyoruz."



AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş da programda hazır bulundu.