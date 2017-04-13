Halk Oylamasına Doğru

CHP Yalova Milletvekili İnce, "Hiç kuşkunuz olmasın, 50 vilayet gezdim, 90'ın üzerinde miting yaptım. Sakın moralinizi bozup sandığı terk etmeyin. Kesin 'hayır' çıkacak buna inanın." dedi.



Karamürsel ilçesinin İskele Meydanı'nda CHP İlçe Örgütünce açılan "hayır" standını ziyaret eden İnce, seçim otobüsünden halka hitap etti.



İnce, yapılan anketlerin aldatıcı olabileceğini ifade ederek, rehavete ve karamsarlığa kapılmadan tüm vatandaşların sandığa giderek görevini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.



İzmit ilçesinde Anıtpark'ta düzenlenen mitingde de konuşan İnce, şunları söyledi:



"Uşak'da bir Türküyü uyarlamışlar, 'Altın dişim kanamaz, bu anayasa bize yaramaz. İlla da 'evet' diyorsan ver, ver ama kendi düşen ağlamaz.' Hiç kuşkunuz olmasın, 50 vilayet gezdim, 90'ın üzerinde miting yaptım. Sakın moralinizi bozup sandığı terk etmeyin. Kesin 'hayır' çıkacak buna inanın. Osmanlı 1299'da kuruldu. 1699'da Karlofça var, Osmanlı 400 yıl hep büyüdü. 1699'da ilk kez toprak kaybettik, sonra 223 yıl hep kaybettik. 1922'ye Atatürk'e kadar. 223 yıl sürekli kaybettik, sonra 1922'de ilk kez kazandık. Onun için bu toprakların, bu cumhuriyetin ve Atatürk'ün kadrini kıymetini bilmek lazım."



Yalova'da 1 oy fark olan seçim sonucunu anımsatan İnce, meydandakilere "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit memleketi kurtarır." sözünü tekrar ettirerek, sandığa gitme çağrısında bulundu.