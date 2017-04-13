Halk Oylamasına Doğru

Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul görmesi halinde yönetimde çift başlılık ortadan kalkacak, yapılacak değişiklik ile istikrar daha da artacak." dedi.



Erdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında Boğazlıyan'dan yüksek oranda "evet" oyu çıkacağına inandığını söyledi.



Aydınlık bir gelecek için yarınlara doğru emin adımlarla ilerlendiğini dile getiren Erdal, "16 Nisan seçimi çok önemlidir. 16 Nisan geleceğimizi belirliyor. Çocuklarımızın yarınlarını tayin ediyor. Ülkemizin selameti açısından güçlü yönetimler çok önemlidir. İstikrarlı bir Türkiye için oluşturulan anayasa için pazar günü sandık başına gideceğiz. Boğazlıyan'dan da gür bir sesle 'evet' oyu ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek vereceğiz. Sistem değişikliği şart. 16 Nisan tarihinde gerçekleşecek referandum ile rejim değil, sistem değişikliğine gidilecek. Yapılacak değişiklik ile istikrar sağlanacak, huzur ve güven daha da artacak." diye konuştu.