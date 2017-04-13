Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Yalova Gençlik Kolları üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım'ın kaleme aldığı mektupları gençlere ulaştırdı.



AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, Başbakan Yıldırım'ın kaleme aldığı 39 bin 163 adet mektubu kent ve bağlı ilçelerdeki gençlere dağıttı.



Gençlik Kolları Başkanı Furkan Karamercimek, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde olduğu gibi Yalova'da da Başbakan Binali Yıldırım tarafından kaleme alınan mektupları kısa süre içerisinde gençlere teslim ettiklerini belirtti.



Türkiye'nin son derece önemli bir dönüm noktasında bulunduğunu ve yeni Türkiye'nin inşasında gençlerin enerjisinin ve dinamizminin farkında olduklarını dile getiren Karamercimek, şunları kaydetti:



"Mektupları dağıtırken gençlerimizle sohbet etme imkanı bulduk. Genç kardeşlerimize, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının sadece bir parti meselesi olmadığını anlattık. Gerçekleşecek referandum , Türkiye meselesidir. Ben Gençlik Kolları yönetimim olarak, bu dava için arkadaşlarımızla birlikte epey yol kat ettiğimize inanıyorum. İnşallah, bunun meyvesini de 17 Nisan sabahı almış olacağız. Her zaman olduğu gibi yeniden söylüyorum. Güçlü ve büyüyen bir Türkiye için bizim oyumuz evet. Bu kutlu davaya sadece parti mensuplarını değil, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak için çabalayan kardeşlerimizi de bekliyoruz."