Halk Oylamasına Doğru

Osmangazi Belediyesi, 16 Nisan Pazar günü yapılacak halk oylamasında oy kullanacak engelli vatandaşların seçim merkezlerine gidebilmeleri için ulaşım desteği sağlayacak.



Osmangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, anayasa değişikliği referandum u için sandığa gidecek engellilerin seçim merkezlerine gidebilmesi için 16 engelli aracıyla hizmet verecek.



Referandumda oy kullanma hakkına sahip olan ortopedik engelli vatandaşlara, sabah saat 08.00'den akşam 17.00'ye kadar ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, engelli vatandaşların evlerinden alınıp, oylarını kullandıktan sonra yeniden evlerine bırakılacağını bildirdi.



Tüm vatandaşlara oy kullanmaları noktasında her türlü desteği vereceklerini ifade eden Dündar, şunları kaydetti:



"Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak

anayasa değişikliği referandum unda oy kullanacak ortopedik engelli vatandaşlarımız, evlerinden araçlarımızla alınıp, sandıklarının bulunduğu seçim merkezine götürülecek. Oylarını kullandıktan

sonra da yeniden evlerine bırakılacak. Sunduğumuz bu hizmetten yararlanmak isteyen

vatandaşlarımız, bugünden itibaren mesai saatleri içerisinde 0224 280 29 29 numaralı telefonu

arayarak talepte bulunabilir."