Halk Oylamasına Doğru

Eski CHP Milletvekili Umut Oran, halk oylaması çalışmaları kapsamında Van'a geldi.



Oran, CHP İl Başkanlığı binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sık sık bölgeyi ziyaret ettiğini ve partisinin Van'ın sorunlarıyla özel ilgilendiğini söyledi.



2011'de meydana gelen depremin ardından Van'da sorunların arttığını savunan Oran, kentte çalışabilecek genç nüfusun oranını yüksek olduğunu anlattı.



Oran, verimli toprakları ve deniz büyüklüğünde gölüyle kapalı havza konumundaki Van'ın bölgenin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.



16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının sıradan bir seçim olmadığını belirten Oran, bölge halkının bu seçimde sandığa gitme konusunda kararlı olduğunu kaydetti.



Oran, ardından esnafı ziyaret ederek, partisinin hazırladığı broşürden verdi.