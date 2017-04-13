Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, "Güçlü bir 'evet' ile önümüzde 94 yıldır birikmiş olan yönetim krizleriyle, yönetim boşluklarıyla kaybettiğimiz enerjiyi inşallah bundan sonraki süreçte istikrar içerisindeki bir ülkede kazanıma çevireceğiz." dedi.



Çelik, AA Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı konuşmada, 3 gün sonra milletin önünde çok önemli tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.



Bu fırsatı, imkanı millet olarak ilk defa sivil ve kapsamlı bir anayasa değişikliğiyle değerlendirmek için sandığa gideceklerini belirten Çelik, buradan ne kadar güçlü bir "evet" oranı çıkarsa o kadar güçlü bir anayasa çıkaracaklarını ifade etti.



Güçlü bir "evet" ile 94 yıldır birikmiş olan yönetim krizleriyle, yönetim boşluklarıyla kaybedilen yılları telafi edeceklerini vurgulayan Çelik, "Yeni anayasa değişikliğiyle olaşacak enerjiyi inşallah bundan sonraki süreçte istikrar içerisinde ülkemiz için kazanıma çevireceğiz. Bunlar Türkiye'nin önünü açacak kazanımlar olarak tekrar önümüze gelecek ve güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum." diye konuştu.



Vatandaşın her gelişmeyi çok dikkatli şekilde takip ettiğini dile getiren Çelik, "Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Çizginizde eğer bir sendeleme yoksa, milletin iradesiyle bağınızda bir kopma yoksa vatandaş sizi destekliyor. İşte milletimiz, 15 Temmuz'da milletin gidişatına, devletin gidişatına, ülkenin gidişatına vurulmak istenen en büyük darbeyi kendi canıyla engelledi. İnşallah sandıklarda da aynı şekilde duruşunu göstermek suretiyle hukuki bir alt zeminini oluşturacak bu anayasa çalışmasını güçlü bir 'evet' ile tamamlamak için çalışıyoruz." dedi.



Saha çalışmalarının çok verimli geçtiğini vurgulayan Çelik, Gaziantep'in her ilçesinde ve mahallesinde bu çalışmalara devam ettiklerini, bunun sonuçlarını sandıklarda da almayı ümit ettiklerini söyledi.



"Yenikapı ruhuna en büyük zararı verdi"



Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğiyle ilgili iddialarına işaret eden Çelik, şöyle devam etti:



"Yalan söylemenin profesyonelcesini öğrenmiş durumdalar. Söyleyip söyleyip, tekrar tekrar söylemek suretiyle bunu bir gerçekliğe dönüştürmeye çalışıyorlar ama vatandaşın gündemine oturmuyor. Çünkü bunun altyapısı yok. Çünkü bunun içerikle hiçbir alakası yok. Gerçekten ne maddelerle alakası, ne siyasetin gündemiyle alakası var, ne ülkenin gerçekleriyle alakası var, ne hayatın gerçekleriyle alakası var, ne 15 Temmuz öncesinde yaşadığımız şu süreçle bir alakası var. Yenikapı ruhuna en büyük zararı verip, Yenikapı ruhundan kopan bir kişinin sonra kalkıp da böyle bir sürecin içerisinde kendini kahraman gibi göstermeye çalışması, millette bunun karşılığı yok. ve bulacağını da düşünmüyorum. Bu kendi parti mekanizmaları içinde çözecekleri bir sorun haline gelecek diye düşünüyorum ama Türkiye'nin gündemi başka."



Kılıçdaroğlu'nun defalarca seçim kaybetmiş olmasına rağmen genel başkanlıktan ayrılmadığını belirten Çelik, "Bu konuda çok istikrarlı gidiyorlar. Türkiye'de yapıcı bir muhalefetin olması aslında milletin kazanımı olacaktır. Biz bundan çok mağduruz. CHP'nin de kendini bu anlamda gözden geçirip bir yenileme sürecine girmesi ve halkın gündemiyle kendi gündemini örtüştürebilmesi lazım. Bu ülkemiz için de gerekli, milletimiz için de gerekli. Tabii kendi içlerindeki sorunlarını, kendi iç mekanizmalarında çözeceklerdir ama biz sonuçtan Türkiye kazansın isteriz." ifadelerini kullandı.