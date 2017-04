Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, "İstikrar için sandığa gitmek en önemli vazifemizdir" dedi.



AK Parti Antalya il Başkanı Rıza Sümer, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sümer, istikrar için sandığa gitmenin en önemli vazife olduğunu söyledi. Demokrasinin vazgeçilmezi sandıkların milletin yaşam damarları kadar önemli olduğunun altını çizen Sümer, "Kurulduğumuz günden bu yana sadece millete hizmeti görev edinmiş bir siyasi parti olarak demokrasiye olan inancımız eksiksiz ve tamdır. Millet iradesini kuvvetli bir şekilde tecelli ettirecek yeni cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemize yeni bir ufuk açacaktır. Antalya'mıza ilk günden bu yana en önemli yatırımlar yapılmış ve sorunları tek tek çözülmüş ve çözüme kavuşturulmaya devam etmektedir. Bu bakımdan önümüzdeki referandum önemi bugüne kadar yapılmış bütün seçimlerden çok daha önemlidir" dedi.



Sümer, "Dört bir yanda düşmanla kuşatılmak istenilen ülkemizde Akdeniz'in evlatları, Torosların Yiğit Yörükleri, her şehirden gelerek Antalya'ya yerleşen vatandaşlarımız, istikrar için birliğimiz için, dirliğimiz için kuvvetli bir evet diyerek sesimizin her yerden duyulmasını sağlayacaktır. Bu konuda en küçük bir endişemiz ve menfi bir düşüncemiz yoktur. İstikrarın anahtarını emanet ettiğimiz milletimiz son kilidin anahtarını da açarak 2023 hedeflerine ulaşmamıza inşallah vesile olacaktır. Şimdi son söz milletimizdedir. İnşallah güçlü bir "evet" ile milletimiz tercihini istikrardan yana kullanacak 16 Nisan Yükseliş günümüz olacak. Artık sözde kararda Pazar günü milletindir." - ANTALYA