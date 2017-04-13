Halk Oylamasına Doğru
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi.
Serdivan ilçesinde bir düğün salonunda üyelerle bir araya gelen Toçoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu seçimin bir siyasi parti meselesi olarak değil, memleket meselesi olarak görülmesinin gerektiğini söyledi.
Toçoğlu, göreve başladıkları günden beri esnafın işlerini kolaylaştırmak ve işlerinde yardımcı olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Esnafımızın huzurunu bozmadan bugünlere kadar geldik. Bundan sonra da inşallah böyle devam edeceğiz. Önümüzde çok önemli bir süreç var. Belki bizim tarihimizde yakaladığımız en önemli fırsatlardan bir tanesi. Bu çözümsüzlük üreten sistemden, çözüm üreten, daha çabuk hareket edeceğimiz bir sisteme sıçrama yapmak zorundayız. Seçimlerin çok yenilendiği, iş adamlarının önünü göremediği bir ortamda iş yapmak zordur. Aday olanı milletimiz seçecek. Bütün yetki ve imkanlar bizim elimizde olacak. Hep beraber inşallah bu eşiği de geçelim."
Toplantıda, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SESOB Başkanı Hasan Alişan, AK Parti Serdivan ilçe Başkanı Osman Çelik, Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Feridun Canbaz, oda başkanları ve çok sayıda davetli yer aldı.