Halk Oylamasına Doğru
Memur Sen Ahlat İlçe Temsilciliği, "Memur Sen'e davet tercih evet" sloganıyla toplantı düzenledi.
Memur Sen Ahlat İlçe Temsilciliği, "Memur Sen'e davet tercih evet" sloganıyla toplantı düzenledi.
Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Memur Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak, Memur Sen Ahlat İlçe Başkanı Orhan Kırkız, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, AK Parti eski Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Memur Sen üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Memur Sen Ahlat İlçe Başkanı Orhan Kırkız, 15 Temmuz'da milleti durdurabileceğini sanan emperyalist güçlerin ve onların işbirlikçilerinin, millete pranga takmaya ve tökezletmeye çalıştığını söyledi.
Kırkız, "Bu şer odaklarının rahatça nefes almalarına karşı çıktıkça işbirlikçilerini üzerimize saldılar. Bu millet her defasında bu saldırılara karşı göğüs gerdi. Bizim için devletin ve milletin bekası herşeyin üstündedir. Bizler güçlü, demokratik, rol belirleyen Türkiye için 15 Temmuz ruhuyla 'evet' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.