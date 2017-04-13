Halk Oylamasına Doğru

Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Mustafa Akış ve Gülay Samancı, Beyşehir ilçesinde düzenlenen konferansta cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni süreçte Türkiye'ye neler getireceğini anlattı.





Akış, Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugüne kadar kendi siyasal ve tarihsel tecrübesini ortaya koyduğu bir hükümet sistemini ortaya koyamadığını belirtti.



Bu açıdan bugün yapılan tartışmaların çok temel bir tartışma olduğunu dile getiren Akış, "Biz 1876'dan bu yana hükümet sistemini tartışıyoruz. Bize istikrarı getirecek, ama bizi ekonomi ve dış politikada güçlendirecek ve bir vizyon koyarak hedeflerimize ulaştıracak hükümet sitemini maalesef bugüne kadar inşa edememişiz." ifadelerini kullandı.



Samancı da anayasa değişiklik maddeleri hakında bilgi verdi.



Akış ve Samancı, sunumlarının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.