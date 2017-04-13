Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Baskil İlçe Başkanlığı, seçim sonuçlarının alınması konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.



İlçe parti binasında düzenlenen toplantıda, seçim sonuçları merkeze ulaştıracak AKBİS'in (AK Parti Bilgi Sistemleri) nasıl kullanılacağı ve veri girişinin nasıl yapılacağı konusunda görevlilere bilgi verildi.



Toplantıya, ilçedeki 88 sandıkta görevli olan gençler katıldı.