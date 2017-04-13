Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "16 Nisan, ülkemizin demokrasi tarihi için çok önemli bir dönüm noktası olacak." dedi.



Tunç, Abdipaşa beldesinde düzenlenen halk toplantısında yaptığı konuşmada, yürürlükte olan anayasanın 1980 darbesi sonrası darbecilerin yazdığı anayasa olduğunu söyledi.



Referandumla halkın oyuna sunulacak anayasa değişikliğiyle Cumhuriyetin güçleneceğini belirten Tunç, şunları kaydetti:



"16 Nisan, ülkemizin demokrasi tarihi için çok önemli bir dönüm noktası olacak. İstikrar sürekli hale gelecek, meclisin yasama ve denetim yetkisi güçlenecek. 10 yılda bir darbeye yol açan vesayetçi anlayışı temsil eden maddeleri anayasamızdan ayıklanacak. CHP ve HDP anayasa değişikliğini bir 'rejim değişikliği yapılıyormuş' gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Oysa bu kesinlikle rejim değişikliği değildir. Bizim rejimimiz Cumhuriyettir, devletimizin şekli 1923'te belli olmuş ve bizler o yolda muasır medeniyet seviyesini aşmak için çalışıyoruz. Cumhuriyet yolunda ilerlerken arabamızın modelini yükseltmek istiyoruz."