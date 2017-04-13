Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada halk oylaması çalışmalarını değerlendirdi.



Babaoğlu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında son viraja gelindiğini belirterek, Konya'yı yaklaşık bir aydır karış karış gezdiklerini, bu süreçte ulaşabildikleri herkese ulaşmaya ve anayasa değişiklik paketini anlatmaya çalıştıklarını belirtti.



AK Parti ailesi olarak bu yolculuğa MHP ile birlikte çıktıklarına vurgu yapan Babaoğlu, "Meclis'te anayasa değişikliği ile ilgili görüşmeleri yaparken milletin temsilcileri olarak her oylamada büyük bir gurur yaşadık. Çünkü darbecilerin 82 anayasasındaki en köklü değişikliği yapmak bizlere nasip oluyordu. Son oylamada AK Parti ailesi olarak birbirimize sarılıp 'vira bismillah' diyerek çıktık yola." ifadesinde bulundu.



Sahaya inip, vatandaşlarla buluşmaya başladıklarında ne kadar önemli bir iş yaptıklarını daha iyi gördüklerini belirten Babaoğlu, şunları kaydetti:



"Bir aydır Konya'nın dört bir yanında sizlerle birlikteyiz. Hikayelerinizin içine girip anayasa değişikliğini konuşuyoruz ve sizlerin söylediği her bir cümleyle daha çok gururlanıyoruz. Siyasete girdiğim günden itibaren memleketim olan Beyşehir'e hep ayrı bir sevdam oldu. Beyşehir'i ve etrafındaki Hüyük, Derebucak, Doğanhisar, Derbent ve Seydişehir'i odağına alan bir anlayışla hareket ettim. Çünkü buralar bizim ait olduğumuz coğrafyalar. Önceliğimiz doğduğumuz yerler olmalı dedik, Konya için ülke için elbet çalıştık ama memleketi için öncelikli hizmet etmenin doğru yolda gitmek olduğuna hep inandık. Bir çok hizmeti beraber başardık. Beyşehir bugüne kadar imkansız görünen bir çok şey başardı."



Halk oylaması için son 3 güne girildiğine işaret eden Babaoğlu, "Cuma günü Konya'mızda davamızın kurucu lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı misafir edeceğiz. İnşallah Konya olarak tek yürek 31 ilçemizden, mahallelerimizden, sokaklardan kardeşlerimizin yola çıkıp buluşmasıyla 'evet'in birlikteliğini ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Vatandaşları mitinge davet eden Babaoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"16 Nisan sabahına kadar hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Ulaşamadığımız kardeşlerimiz var. Anlatsak anayasa değişikliğimizi belki 'evet' diyecekler ama kimse anlatmadığı için kararsızlar. Ben, ulaşamadığımız kardeşlerimizden özür diliyorum. Ama ulaştığımız Beyşehirli kardeşlerimizden bir ricamız var. Bir tek kendimizin evet demesinden ziyade, yıllar sonra bu halk oylamasında 'Ben, evet verdim' diyerek gurur yaşarken, aynı zamanda 'ben, evet için bir kardeşimizi de ikna ettim' diyerek gurur yaşayalım. Bu gurur hepimizin ortak gururu olacak. Ben, bu gurur yolunda emek veren tüm AK Partili teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, gönül vermiş kardeşlerimize ve bu gururun yaşanması için bizimle birlikte hareket eden MHP'li kardeşlerime teşekkür ediyorum."