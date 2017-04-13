Halk Oylamasına Doğru

Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemine değindi.



İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Uçar, yaptığı açıklamada, Sason'da büyük oranda "evet" oyu çıkacağını söyledi.



Uçar, şöyle konuştu:



"İlçedeki esnafları gezip referandum da 'evet' yönünde tercih yapmaları konusunda bilinçlendirme yapıyoruz. Sason'da 'evet' oyunun rekor düzeyde çıkmasını bekliyoruz. 18 maddelik anayasa değişikliğiyle Türkiye, ayağına dolanan birçok prangadan kurtulacaktır."