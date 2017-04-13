Halk Oylamasına Doğru

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları kapsamında, Sarayatik Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, anayasa değişiklik maddeleriyle ilgili vatandaşlara bilgi veren Yanılmaz, Sarayatik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan "evet" oyu için destek istedi.



Yanılmaz, halk oylamasında "evet" denilerek yapılacak anayasa değişikliği ile "söz de yetki de milletindir" sözünün teyit edileceğini savunarak, şunları kaydetti:



"Yetkiyi ve sözü vesayet güçlerinin elinden alıp milletin takdirine bırakmalıyız. Bunu da pazar günü sadıklara giderek 'evet' oylarımızı kullanarak yapacağız. Türkiye, yeni bir döneme girmiş olacak. 17 Nisan sabahı Türkiye yepyeni bir kulvara girecek ve bu kulvar Türkiye'nin büyüdüğü, geliştiği, zenginleştiği bir kulvar olacak."



Mücahit Yanılmaz, ziyaretinde mahalle halkına belediye çalışmaları hakkında da bilgi verdi.