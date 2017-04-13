Halk Oylamasına Doğru

Çay Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında "evet" diyeceklerini açıkladı.



Platform adına açıklama yapan Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Çay İlçe Temsilcisi Mümin Gümüş, toplumun her alanında hizmet veren sivil toplum kurumları olarak, Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Sadece ülkemizde değil dışarıda Almanya, Hollanda ve Avrupa ülkelerinde yaşanan olaylar göstermektedir ki, kapitalist ve emperyalist güçler güçlü ve büyük Türkiye'yi istememektedir. Avrupa'nın, bakanlarımıza, yurt dışında yaşayan gurbetçi kardeşlerimize uyguladıkları barbarca tavırları şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz.

Türkiye çok kritik ve zor günlerden geçiyor. Hemen yanıbaşımızda haritalar değişiyor. Ümmetin son kalesi olan Türkiye, küresel saldırılarla karşı karşıyadır. 15 Temmuz'da bunu başaramadılar. İnşallah bundan sonrada başaramayacaklar.

Güçlü bir Türkiye'ye, istikrarlı bir Türkiye'ye, her türlü vesayetten kurtulmuş bir Türkiye'ye karşı olan tüm Türk düşmanlarının el ele ve işbirliği içinde yeni anayasaya 'hayır' dedikleri bugünlerde bizler Çay Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasına 'evet' diyoruz."



Basın açıklamasına, Türk Koop-İş, Sağlık-Sen, Diyanet-Sen, Toç-Bir-Sen, Semerkand Vakfı, Muradiye Vakfı ve Çaylılar Vakfı temsilcileri katıldı.