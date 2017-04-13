Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, İscehisar ve Çay ilçelerinde halk oylaması çalışmalarını sürdürdü.



Özkal, halk oylaması çalışmaları kapsamında İscehisar ve Çay ilçelerine giderek, Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.



Kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Özkal, kadınlarla sohbet etti. Kadınlardan 16 Nisan halk oylamasında "evet" için destek isteyen Özkal, kadınlardan ülkenin geleceğine sahip çıkmalarını istedi.



Bir mermer ve mozaik fabrikasında da incelemelerde bulunan Özkal, firma personeli ile bir araya gelerek anayasa değişikliğine ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Türkiye'de AK Parti ile başlayan istikrar sürecini sürekli ve kalıcı hale getirecek. Bir yönetim sisteminin hem demokrasiyi hem de istikrarı sağlaması gerekir. Mevcut yönetim sistemi demokrasi sağlıyor ancak istikrarsızlığı da sürekli kılıyor. Cumhuriyet tarihimizde kurulan 65 hükümetten 35'i bir yıl ve daha kısa bir süre görevde kalabilmiştir. Mevcut şartlarda istikrarın kalıcı olması mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sizlerin oy verdiği hükümet, ertesi gün göreve başlayacak. Böylece Türkiye'de istikrar kalıcı hale gelecek."



Çay ilçesine de giden Özkal, Çay Devlet Hastanesi ziyaret etti.



Hastane yönetiminden hastanenin durumuyla ilgili bilgi alan Milletvekili Özkal, hastanenin ihtiyaç ve taleplerini öğrendi. Doktorlarla görüşerek hastaları da ziyaret eden Özkal, hasta ve yakınlarından anayasa değişikliğine destek olmalarını istedi.