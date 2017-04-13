Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için broşür dağıttı.



Serdar, halk oylaması çalışmaları kapsamında Elazığ Demokrasi Meydanı'ndaki AK Parti seçim çadırını ziyaret etti.



Burada vatandaşlarla sohbet eden Serdar, çadırı ziyaret edenlere halk oyalaması için hazırlanan broşürlerden dağıttı.



Oylanacak olan maddeler hakkından vatandaşlara detaylı bilgi verdiklerini ifade eden Serdar, Elazığ'da ve Türkiye genelinde yüksek bir oranda "evet" oyu çıkmasını beklediklerini dile getirdi.



İlk kez oy kullanacak olan bir seçmenle sohbet eden Serdar, seçilme yaşının 18'e indirilmesine ilişkin madde hakkında fikirini sordu.