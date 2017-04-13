Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam bir gün dahi durmam, istifa ederim. Eğer Kılıçdaroğlu onurlu bir duruş gösterecekse havalanında darbecilerle yaptığı pazarlık görüntülerinden sonra 1 dakika dahi Türkiye'de siyaset yapmaz." dedi.



Erdoğan, AA Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı konuşmada, kendisinin de üye olduğu Meclis Sanayi, Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda bazı kanunları görüştüklerini belirterek, bu kanunların 17 Nisan'dan sonra Meclis gündemine geleceğini söyledi.



Bunlardan birinin, sanayide yüksek teknoloji merkezi kurulmasını içeren kanun düzenlemesi olduğunu belirten Erdoğan, diğerinin de uzay ajansı kurulmasını içeren düzenleme olduğunu dile getirdi.



Erdoğan, yeni düzenlemelerle Antartika'da gözlem evi kuracaklarını kaydederek, "2018'de faaliyete geçecek. Biz bu yasal düzenlemelerle uğraşırken muhalefet de sahada yalan yanlış bilgilerle milleti kandırma yollarını seçti ancak biz sahaya inince 18 maddenin ne anlama geldiğini anlattığımızda halkta büyük bir kabul gördü." diye konuştu.



Referandum çalışmaları sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan söz ettiklerinde, toplantıda bulunanların yüzde 80-90'ının gülmeye başladığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Kılıçdaroğlu, Türkiye'de komik bir adam durumuna geldi. Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam, bir gün dahi durmam, istifa ederim. Eğer Kılıçdaroğlu onurlu bir duruş gösterecekse havalanında darbecilerle yaptığı pazarlık görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra 1 dakika dahi Türkiye'de siyaset yapmaz. Hemen siyaseti bırakması lazım. Çünkü bu ülkenin 80 milyonu havalimanlarına koşarken, meydanlara koşup ülkesinin bölünmez bütünlüğünü sağlamaya çalışırken Kılıçdaroğlu ise pazarlık yapıp bir partilisinin evine kaçtı ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da torunları, çocukları, eşi, ailesiyle havalimanına indi. Tüm halkını meydanlara çağırdı."