Halk Oylamasına Doğru

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, "Bizim ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarımız var. Bir an önce yapısal önlemleri almamız lazım. Artık sistem tartışmalarıyla vakit geçirecek lüksümüz yok." dedi.



Günal, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından düzenlenen Kent Buluşmaları'nda, anayasa değişiklik paketini değerlendirdi. Getirilen düzenlemeyle cumhurbaşkanının yargılanmasının daha da kolaylaşacağını belirten Günal, "Cumhurbaşkanı, daha önce sadece vatana ihanetle suçlanırken şimdi attığı her imzadan, yaptığı her işlemden sorumlu olacak. Yani kim seçilirse sorumluluğun altına o girecek." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden siyaset üretildiğini, bunu doğru bulmadıklarını ifade eden Günal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve "hayır" kampanyası yürüten eski MHP'lileri de eleştirdi.



MHP'nin temel kaygısının üniter yapının korunması olduğunu vurgulayan Günal, şöyle konuştu:



"Şimdi bize düşen, öncelikli olarak üniter yapının, ülkenin birlik bütünlüğünün sağlanması. Sistem tartışmalarının da bir kenara bırakılarak bunun ötesine geçilmesi.



Dolayısıyla derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Bağı kimin bu hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Kimin ne kadar sorumluluğu olduğu da ortada ama bugün itibarıyla açılım süreci denilen zırvadan vazgeçilmiş, bir terörle mücadele konsepti belli ölçüde ortaya konuluyorsa ve bazı şeylerden geri dönüş olmuşsa, önemli olan budur. Bunun ötesinde, bizim ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarımız var. Bir an önce yapısal önlemleri almamız lazım. Artık sistem tartışmalarıyla vakit geçirecek lüksümüz yok."



Devlet ve millet için "evet" dediklerini aktaran Günal, bu işin şahıslarla ilgisinin bulunmadığını dile getirdi.



Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Günal, şunları kaydetti:



"16 Nisan'da inşallah ülkemiz için güzel bir sonuç olur. Bizim için 'evet' diyen de 'hayır' diyen de değerlidir. Bizim görevimiz anlatmak. 'Hayır' diyene saygı duyuyoruz ama bizim 'kaçkın hayırcılar', Doğu Perinçek'in partisiyle CHP'nin belediyeleriyle program yapıp 'MHP adına yapıyoruz' diyenlere de birazcık sitemimiz olsun müsaade edin. Onları 'hayır' diyen samimi vatandaşlarımızla aynı kefeye maalesef koyamıyoruz çünkü belli bir projenin ürünü olarak kampanyalarına devam ediyorlar ama milletimiz doğru kararı her zaman vermiştir."