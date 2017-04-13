Halk Oylamasına Doğru

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, halk oylaması çalışmaları kapsamında İpsala'da ziyaretlerde bulundu.



Bircan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek anayasa değişiklikleri hakkında bilgi verdi.



Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, esnafın iş yapamamaktan, halkın da gönlünce alışveriş yapamamaktan şikayetçi olduğunu ifade eden Bircan, "Bu referandum geçerse halkımızın refahı mı artacak, hayır. Daha fazla alışveriş mi yapabilecek, hayır. İşte bu yüzden referandum a da 'hayır' denmelidir." dedi.



Bircan, oy verme işleminin sürdüğü İpsala Gümrük Kapısı'na da giderek, burada sandık görevlilerinden oy verme işlemleri hakkında bilgi aldı.



Erdin Bircan'a ziyaretlerinde, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Esetçe Belediye Başkanı İbrahim Örs, Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İpsala İlçe Başkanı Ahmet Uğraş Uybaş, İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve İl Gençlik Kolları Başkanı Kutay Özköse eşlik etti.



"Ülkemizin huzuru, refahı ve saadeti için niyet hayır"



Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, anayasaların, hükümetlerin hukuk içerisinde hareket etmesi için var olduğunu belirtti.



Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, anayasa değişikliğinin partiler üstü bir mesele olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Unutmayalım, anayasa değişikliği bizim ve çocuklarımızın geleceğini derinden etkileyecektir. Birbirimizi kırmadan, itham etmeden hep birlikte düşünmeye, istişare etmeye ihtiyacımız var. Şuurlu bir şekilde tercihimizi yapmak için beraber düşünelim. Düşünerek karar verelim. Ülkemizin huzuru, refahı ve saadeti için niyet hayır, akıbet hayır."