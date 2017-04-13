Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Sena Nur Çelik halk oylaması çalışmalarına kentin çeşitli ilçelerinde devam etti.



AK Parti Antalya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uslu Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Günay ve meslek temsilcileri ile bir araya geldi.



Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgi veren Uslu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine bakınca şaşırdığını ifade etti.



Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinden 7 yılda neden 7 seçim kaybettiğini anladığını kaydeden Uslu, "Kendileri milleti anlamıyorlar. Anayasa değişikliğini incelemiyorlar. Herhalde danışmanlarına da sormuyorlar. Söyledikleri anayasa değişikliğinde yok." dedi.



Kılıçdaroğlu'nun, 'Cumhurbaşkanı bir kararname ile bir ili kaldırıp başka bir ile bağlayabiliyor, birleştirebiliyor' dediğini belirten Uslu, "İllerin kurulması ya da birleştirilmesi kanun ile olur. Muhtarlıklar kalkacakmış, lokantalar kapatılacakmış. Yalan ve yanlış. Kemal bey lütfen danışmanlarınızı değiştirin. Sizi kandırıyorlar. Google arama motorunda kendiniz kontrol edin. Yalan, yanlış bilgiler olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, kanunla düzenlenmeyen, daha çok idari konularda düzenleme yetkisi veren bir norm olduğuna dikkati çeken Uslu, aynı konuda kararname ve kanun olduğu hallerde kanunun geçerli olduğunu, TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması halinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümsüz hale geleceğini kaydetti.



Uslu ardından, Döşemealtı ilçesini ziyaret ederek esnaf ve mahalle sakinleriyle buluştu.



AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ise, Alanya ilçesindeki Uzunöz, Gümüşkavak, Yalçı, Yaylalı ve Kızlarpınarı Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.



Çelik, darbecilerin hazırladığı 1982 Anayasasının ihtiyaçları karşılamadığını kaydetti. Yeni yollarda eski model araba ile gidilemeyeceğini anlatan Çelik, şu bilgileri aktardı:



"Mevcut anayasa yamalı bohçaya, hurdaya dönmüş. Her taraftan dökülüyor. Türkiye, bu sistemle yol kat edemez. 15 yılda engelleri aşarak hayalleri gerçekleştirdik. Yeni sistemle istikrar kalıcı hale gelecek. Yatırımlar çoğalacak. Seçimler 5 yılda yapılacağı için yatırımcı önünü net görecek. Türkiye, dünyanın en müreffeh ve zengin ülkeleri arasında yer almayı hak ediyor. 16 Nisan kırılma noktası olacak. Ondan sonra sistemimizi değiştirip engelsiz koşu yapacağız."



Yeni sistemin gücünü milletten alacağına işaret eden Çelik, Türkiye'nin emin adımlarla dünyada söz sahibi ülkeler konumuna yükseleceğini kaydetti.