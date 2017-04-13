Halk Oylamasına Doğru

Muş Bedensel Engelliler Derneği Spor Kulübü üyeleri, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi köy köy gezerek "evet" oyu istedi.



Merkeze bağlı Mercimekkale ve Çatbaşı köylerinde ikamet eden engelli aileleri ziyaret eden dernek üyeleri, ailelerden pazar günü sandıkta "evet" oyu kullanmalarını istedi.



Muş Bedensel Engelliler Derneği Spor Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz, ziyaretlerde ailelere "evet" broşürü dağıtarak, anayasa değişikliği hakkında bilgiler verdi.



Ziyaretlerinin ardından Çatbaşı köyündeki Abdulvahap Gazi Türbesini ziyaret eden engelliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kendilerini borçlu hissettiklerini belirterek, engellilerin geçmiş yıllarda çok kötü durumda olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık döneminden bu yana engellileri önemsediğini hatırlatan Korkmaz, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her konuda engellilerin yanında oldu. Engellilerin bütün ihtiyaçlarının karşılanması anlamında yaptığı iyiliklerden dolayı böyle bir çalışma başlattık. Muş'taki engelliler hayal bile edemezken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de misafir edildi. Reisimize, vatanımıza, devletimize olan borcumuzu ödeme adına, belki sağlıklı insanların bile gidemeyeceği köyleri gezerek 'evet'i anlattık."



Korkmaz, köylerde yürüttükleri çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan için Abdulvahap Gazi Türbesi'nde dua ettiklerini kaydetti.