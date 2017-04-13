Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz ve yönetim kurulu üyeleri, halk oylaması çalışmalarını sürdürüyor.



Merkeze bağlı Meydandere, Sağırsu ve Bayraktepe köylerini ziyaret eden Başkan Temiz ve beraberindekiler, 16 Nisan'daki halk oylamasının Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu anlatarak, vatandaşlardan "evet" oyu kullanmaları yönünde destek istedi.



Temiz, yaptığı açıklamada, kent merkezini karış karış gezerek vatandaşlardan destek istediklerini, şu anda ise köy ziyaretlerini sürdürdüklerini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önemini 16 Nisan'a kadar anlatmaya devam edeceklerini ifade eden Temiz, şöyle dedi:



"Bu sistemi sadece il ve ilçelerimizde değil, köylerimizde de anlatmayı önemli bir görev olarak görüyoruz. Türkiye'mizin yakaladığı bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve gelecek nesillere her alanda gelişmiş bir ülke bırakmak için çalışmak zorundayız."