Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Ergani ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için destek istedi.



Ensarioğlu, ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.



Halk oylamasında milletin "evet" kararıyla güçlü ve muktedir Türkiye'nin kapılarının açılacağını anlatan Ensarioğlu, şunları kaydetti:



"Yapacağımız anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin istikrarsızlığına ve koalisyonlar dönemine nokta koyuyoruz. Bu durumu yani referandum da neden 'evet' denmesi gerektiğini, ilçe ilçe, köy köy gezerek tek tek hemşerilerimize anlatıyoruz. İnşallah 16 Nisan'da yüce Türk milletimiz 'evet' diyerek bir kez daha gücünü gösterecektir."



Ensarioğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Ergani İlçe Başkanı Mehmet Şükrü Sayan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Erol, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oktay Turhan ve diğer partililer eşlik etti.