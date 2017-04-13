Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, referandum çalışmalarına Kumluca ilçesinde devam etti.



Antalya Milletvekili Atay Uslu, referandum çalışmaları kapsamında Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasında (KUTSO) oda başkanı Murat Günay ve meslek temsilcileri ile bir araya geldi. Atay Uslu toplantıda Batı Antalya'ya yapılan yatırımlar, projeler hakkında bilgi verdi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı. Atay Uslu, "Bürokraside de çalışmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine bakınca şaşıyorum. Daha doğrusu şaşmıyorum, 7 yılda neden 7 seçim kaybettiğini anlıyorum. Kendileri Milleti anlayamıyorlar, Anayasa değişikliğini incelemiyorlar, herhalde danışmanlarına da sormuyorlar. Söyledikleri Anayasa değişikliğinde yok, söyledikleri sistemde yok. İller kurulması, birleştirilmesi kanunla olur. İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile mümkündür. Bu hususta kanun vardır, kararname ile düzenleme olmaz. Muhtarlıklar kalkacakmış, lokantalar kapatılacakmış. Yalan ve yanlış. Kemal Bey lütfen danışmanlarımızı değiştirin! Sizi kandırıyorlar. Lütfen Google arama motorunda kendiniz kontrol edin, yalan, yanlış bilgiler olduğunu göreceksiniz" dedi.



Yönetimsel enstrüman olarak kararname yetkisi



Milletvekili Atay Uslu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kanunla düzenlenmeyen alanlarda ve daha çok idari konularda düzenleme yetkisi veren bir norm olduğunu anlattı. Uslu, "Aynı konuda kanun ve kararname varsa, kanun geçerlidir. TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir. Asıl olan kanunlardır.



Uslu, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası programının ardından Döşemealtı ilçesine geçerek, AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Yusuf Mayıslar ve ilçe teşkilatı üyeleri ile birlikte esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek Evet'i anlattı. - ANTALYA