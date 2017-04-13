Halk Oylamasına Doğru

Malazgirt Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Erkan Şancı,16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına 'evet' oyuyla destek vereceklerini açıkladı.



Şancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeye sahip çıkmak ve Avrupa'nın İslam devletlerine yönelik tutumuna "dur" demek için halk oylamasını önemsediklerini söyledi.



Malazgirt halkının kendi görüşlerimi beyan ederek, yüzde 70 oranında 'evet' diyeceğini tahmin ettiğini anlatan Şancı, ülkenin artık eski sistemle yönetilemeyeceğini kaydetti.



Eski AK Parti Milletvekili Muzaffer Çakar, halk oylaması kapsamında esnafı ziyaret ederek, destek istedi.



Vatandaşa yeni anayasasının içeriğini anlatan Çakar, Türkiye'nin yeni bir yola gireceğini ve gücüne güç katacağını söyledi.