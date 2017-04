Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "Milletimiz, 16 Nisan'da vereceği evet oylarıyla Türkiye'ye her fırsatta saldıran Haçlı ittifakının kimyasını bozacak ve vesayet rejiminin nefesini kesecek." dedi.



Milletvekili Tin, Acıpayam ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlara anayasa değişikliğinde yer alan maddeleri ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin referandum da kabul edilmesiyle dışarıdaki şer güçlerin ve içerideki maşalarının büyük bir hezimete uğrayacaklarını ifade eden Tin, şunları söyledi:



"Milletimiz, 16 Nisan'da vereceği evet oylarıyla Türkiye'ye her fırsatta saldıran Haçlı ittifakının kimyasını bozacak ve vesayet rejiminin nefesini kesecek. Milletimiz 'evet' oylarıyla şer güçlere en sert tokadı atacak. Ülkemiz içerideki birliğini daha da güçlendirecek ve düşmana korku salacak. Şu anda mübalağasız yedi düvel ülkemizde hayır çıkması için her türlü yola başvuruyor. Ancak milletimiz kendisine değer vereni de aşağılayanı da 'bidon kafalı' diyeni de unutmaz. Bu kahraman millet 16 Nisan'da vereceği her bir 'evet' oyu ile Pensilvanya'nın kalbinden vuracak ve milli hesabını görecektir. Bu vatanda aşağılık sözler kullanarak 'milleti denize dökeceğini' söyleyenler millete rağmen siyaset yapılamayacağını 16 Nisan'da anlayacak."



1982 Anayasası'nın yapıldığı günden beri eleştirildiğini söyleyen Tin, "Muhalefet yapmak 'istemezük'le olmaz, ortaya bir şey koymak lazım, milletin faydasına bir politik tercih üretmek lazım. Vatanımız bizim en büyük değerimiz ve servetimiz, onu korumak ve yüceltmek bizim asli görevimiz." diye konuştu.



Milletvekili Şahin Tin'e ziyaretlerinde Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Nurhayat Şanlı eşlik etti.