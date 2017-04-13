Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, 16 Nisan referandum u çalışmalarına Alanya ilçesinde devam etti.



Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya'nın Uzunöz, Gümüşkavak, Yalçı, Yaylalı ve Kızlarpınarı Mahallelerini ziyaret etti. Genç, ziyaretlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini değerlendirdi, vizyonsuz siyaset devrinin kapanacağını söyledi.



"Engelsiz koşu yapacağız"



1982 Anayasası'nın ihtiyaçları karşılamadığına dikkat çeken Sena Nur Çelik, "Yeni yollarda eski model araba ile gidilmez. Mevcut Anayasa yamalı bohçaya dönmüş durumda, hurdaya dönmüş, her taraftan dökülüyor. Türkiye, bu sistemle yol kat edemez. 15 yılda engelleri aşarak hayalleri gerçekleştirdik. Artık IMF memurlarının önünde diz çöken bir Türkiye yok. Bütün zorluklara rağmen IMF'ye 23.5 milyar dolar borcu biz sıfırladık. Yeni sistemle istikrar kalıcı hale gelecek, yatırımlar çoğalacak. Seçimler 5 yılda yapılacağı için yatırımcı önünü net görecek. Türkiye dünyanın en müreffeh ve zengin ülkeleri arasında yer almayı hak ediyor. Ne gerekiyorsa yapmayan kararlıyız. 16 Nisan inşallah kırılma noktası olacak. Ondan sonra sistemimizi değiştirip engelsiz koşu yapacağız" dedi.



"16 Nisan dönüm noktası olacak"



Çelik, geçmişte yaşanan kaos ve kriz dönemlerini hatırlattı. Yeni sistemin gücünü milletten alacağını belirten Çelik, "Eskiden hükümetler Meclis'te kuruluyordu. Eğer Meclis'te bir parti gerekli çoğunluğu elde edemezse otellerde milletvekili pazarlıkları yapılıyordu. Vesayet odaklarının, medya patronlarının hükümet kurup, hükümet yıktığı günleri yaşadık. Millet bunların bedelini çok ağır ödedi. İstikrarın olmadığı yerde ekonomi büyüyemedi. Yeni sistemi hayata geçirdiğimizde ise önümüzde hiçbir engel kalmayacak. Türkiye emin adımlarla dünyada söz sahibi ülkeler konumuna yükselecek. 16 Nisan Türkiye'nin dönüm noktası olacak" diye konuştu.



"Değişime direnç gösteriyorlar"



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerli ve milli olacağını vurgulayan Çelik, "Biz yolumuza demokrasi ile devam etmek için gayret gösteriyoruz. Ama demokrasiden korkanlar vesayeti yaşatmanın derdine düştü. Biz hak ve özgürlükleri teminat altına almayı amaçlıyoruz. Yeni sistemle birlikte vesayet odakları ve bürokratik oligarşinin gücü kalmıyor. Türkiye'nin ilerleyişini baltalayanların beli kırılıyor. Bu yüzden değişime direnç gösteriyorlar. Birkaç gün sonra aydınlık geleceğimize yön vermek için en önemli eşiği geçmiş olacağız. Ne kadar direnirseler dirensinler biz milletimize inanıyoruz. Yeni Türkiye'de huzur, güven ve kardeşlik için el ele, omuz omuza yürüyeceğiz." - ANTALYA