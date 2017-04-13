Halk Oylamasına Doğru

Memur-Sen Adana İl Başkanlığı halk oylamasında "evet"e destek vereceklerini yineledi.



Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Memur-Sen İl Temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada,,Genel Merkezlerinin almış olduğu karar gereği 1 milyon 111 bin 111 üye sayısına 15 Mayıs mutabakatına kadar ulaşmak istediklerini ifade etti.



Kuruldukları günden bu yana milletin yanında yer aldıklarını belirten Sezer, şöyle devam etti:



"Her türlü vesayetten kurtulmuş güçlü Türkiye için Memur-Sen kuruluşları olarak anayasa değişikliğine 'evet' diyeceğiz. Nasıl 15 Temmuz gecesinde meydanlardan ayrılmadıysak 16 Nisan'da 'evet'e desteklerimizi esirgemeyeceğiz."



"Hayır demek art niyetli insanları sevindirecek." diyen Sezer, şunları kaydetti:



"Birilerini sevindirmemek için 'evet' diyoruz. FETÖ'yü, PKK'yı sevindirmemek için 'evet' diyoruz. Biz diyoruz ki 'hayır' demek oligarşiye, statükoya pirim vermektir. 'Hayır' demek, 'istikrarsızlıktan ve koalisyondan ders almadık' demektir. Fakat biz Memur-Sen ailesi olarak bunların hepsinden ders aldık. Onun için 16 Nisan günü sandıkta 'evet' diyoruz."



Toplantıya, Memur-Sen il üyeleri katıldı.