Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Malazgirt İlçe Kadın Kolları üyeleri, halk oylaması için "evet" sözü aldı.



Kadın Kolları İlçe Başkanı Hülya Bingöl, yaptığı açıklamada, ziyaret ettikleri yerlerde vatandaştan "evet" sözü aldıklarını söyledi.



Vatandaşın çalışmalara destek verdiğini anlatan Bingöl, halk oylamasının bir "vatan meselesi" olduğun kaydetti.



Bingöl, 50 kişilik ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.