Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Turgutlu'daki vatandaşlardan 16 Nisan'daki halk oylamasında "evet" demeleri için destek istedi.





Turgutlu Atatürk Mahallesi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Milletvekili Berber, tek parti hükümetleri döneminde başarıların olduğunu belirterek, "Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın ve AK Parti iktidarlarının tek başına hükümet olduğu dönemlerde Türkiye bir yerden bir yere geldi." dedi.



Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılan darbelerle hükümetlerin değiştirildiğini aktaran Berber, "Halk oylamasında verilecek her 'evet' oyu geçmişten bu zamana kadar darbe planlayıcılarının hepsine büyük bir tokat olacak." ifadesini kullandı.



AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli ise, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının bir parti meselesi olmadığını dile getirerek şunları kaydetti:



"16 Nisan'da sandıklardan 'evet' ya da 'hayır' çıktığında partilerin milletvekili sayıları veya ülkenin cumhurbaşkanı değişmeyecek. O seçimleri bizler yine millete giderek 2019 yılında yapacağız. Bu halk oylaması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki hükümet sistemimizin oylaması. Bu sistemin değişmesi ve milletin lafta değil, gerçekten söz sahibi olduğu bir anayasa için sizlerden destek istiyoruz."