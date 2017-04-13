Halk Oylamasına Doğru

Düzce İl Seçim Kurulu Başkanı ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Göztaş, halk oylamasına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirtti



Göztaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, referandum un güven ve huzur ortamı içerisinde yapılması için bir engel bulunmadığını söyledi.



Halk oylaması için gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Göztaş, "Düzce genelinde toplam 261 bin 762 seçmen var. Sandık sayımız 857, ortalama görevli sayımız ise 4 bin 504 olup görevlilerin tamamı belirlendi. Güvenlik tam olarak jandarma ve emniyet güçleri tarafından sağlandı. 16 Nisan'da güvenlik bir şekilde herkes huzur içerisinde oylarını kullanacak. Referandumun yapılabilmesi için bizim açımızdan hiçbir engel kalmadı. Seçim güven ortamında yapılacak." ifadelerini kullandı.



Seçmen listesinde engelli olarak yer alan vatandaşların da oy kullanacakları kaydeden Göztaş, bu vatandaşlar için sandıkların belirlendiğini de sözlerine ekledi.