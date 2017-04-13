Halk Oylamasına Doğru

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bugün Türkiye'de kalıcı, iş yürüten ve hızlı karar verebilen bir hükümet sistemine ihtiyacımız var. İnşallah bunu da hafta sonu oylamaya sunulacak olan yeni hükümet sistemi ile hayata geçireceğiz." dedi.



Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Beyoğlu Buluşmalarında kentte görev yapan radyocular bir araya geldi.



Radyoculara yeni hükümet sistemini anlatan Başkan Demircan, Anayasa değişikliğiyle yapılmak istenenin bölünmüş, kendi kendini yönetemeyen bir demokrasi olmasının önüne geçmek olduğunu söyledi.



Belediye kanunundan örnek veren Demircan, "1963'e kadar Belediye Kanunu millet meclisi seçiyor, mecliste ilk toplantıda bir araya gelerek içlerinden bir başkan seçiyor. Yani en fazla oyu alan başkan oluyor. Başkan kendisine oy veren bir meclis üyesinin istemediği bir iş yapar ve o meclis üyesi de desteğini çekerse başkanlık düşüyor. Başkan da koltuğunu kaybetme korkusuyla iş yapamaz hale geliyor. Böyle bir süreçte başkan huzurlu bir şekilde işine odaklanabilir mi, iş yapabilir mi? Yapamaz. İşte parlamenter sistem budur. Bakmışlar ki başkan bu şekilde iş yapamıyor yeni bir düzenlemeyle belediye başkanını seçme yetkisini de vatandaşa vermişler. Bir sandık daha konulmuş ve millet meclisi ayrı, başkanı ayrı seçmeye başlamış. Bu düzenlemeyle başkan iş yapmaya başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Demircan, yeni sistemde meclisin kararı verdiğini başkanın da bunu yürüttüğünü ifade etti.



Başkanın yaptığı atamaları Danıştay, harcamaları da Sayıştay'ın denetlediğini dile getiren Demircan, şunları kaydetti:



"Biz meclisin verdiği kararları yerine getirirken ilgili kanunlara uymak zorundayız. Keyfe keder istediğimizi yapamayız. Belediye başkanı da, cumhurbaşkanı da, başbakan da, bakan da böyledir. Yani ne yapılmak istenirse o kanunlar çerçevesinde yapılır. Bugün Türkiye krizlerden uzak bir ülke ama sistem hala bozuk. Çünkü bugünkü sistemde 7 Haziran seçimlerinde yüzde 41 oy almış olan AK Parti tek başına hükümet kuramadı. Beş ay hükümet kurulamadı. Bugün güçlü bir Cumhurbaşkanımız olduğu için işler yürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gittiğinde koalisyon dönemi gelirse bu kadar dinamik bir ekonomi hızlı kararlar verip zenginlik ve refah üretmesi gerekirken karar veremez hale gelir. Bundan da bizim büyümemizi istemeyen rakiplerimiz yararlanır. Kısaca özetlemek gerekirse bugün Türkiye'de kalıcı, iş yürüten ve hızlı karar verebilen bir hükümet sistemine ihtiyacımız var. İnşallah bunu da hafta sonu oylamaya sunulacak olan yeni hükümet sistemi ile hayata geçireceğiz."