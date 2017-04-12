Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye'de istikrarın kalıcı hale gelmesini istediklerini belirterek, "Biz koalisyonlardan yeteri kadar acı çektik, bedel ödedik. Bir günde üç parti değiştiren milletvekilleri hatırlıyoruz. İşte o koalisyonlar sebebiyle bunlar oluyordu. Bir daha bunları yaşamayalım, görmeyelim." dedi.



Bakırköy'de bir otelde düzenlenen "Vanlılar Dayanışma Yemeği" etkinliğine katılan Eker, konuşmasında, halk oylamasına ilişkin "Neden bu anayasayı değiştirmek istiyoruz?" ve "Bu değişiklik bize ne getirecek?" sorularının yanıtlarının daha doğru ve sağlıklı karar verilmesini sağlayacağını söyledi.



Mevcut anayasada cumhurbaşkanına verilen yetkilerin Kenan Evren için yapıldığını anlatan Eker, bu nedenle anayasanın değiştirilmesi gerektiğini aktardı.



Eker, devletin tepesinde çift başlılık olmamasını istediklerini dile getirerek, "Ayrıca, koalisyonlar da görmek istemiyoruz. Biz koalisyonlardan yeteri kadar acı çektik, bedel ödedik. Bir günde üç parti değiştiren milletvekilleri hatırlıyoruz. İşte o koalisyonlar sebebiyle bunlar oluyordu. Bir daha bunları yaşamayalım, görmeyelim." diye konuştu.



Yeni anayasa teklifinin üç önemli değişikliği içerdiğini vurgulayan Eker, şunları kaydetti:



"Birincisi istikrarlı bir yönetim için devlet tepesinde çift başlılık ve kavgayı bitiriyor ve bizleri koalisyonlardan kurtarıyor. İkincisi bürokratik yapıyla mücadeleyi kolaylaştırıyor. Aramızda iş adamları, yatırımcılar, sanayiciler, devlete işi düşenler var. Devlete işiniz düştüğünde eğer iki dakikalık işiniz iki saatte oluyorsa orada bürokratik vesayet vardır. Bakan tayin etmekle iş bitmiyor. Bu bürokrasi çeşitli sınıflardan oluşuyor. Bir kısmı ellerinde silahı, tankı var. 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapmaya kalkışıyor. Bir kısmı cübbeli bürokrasi. Onların da neler yaptığını gördük. ya parti kapatırlar ya Anayasa Mahkemesinde parti kapatırlar ya da devletin başka kurum ve kurumlarında iş yaparlar. Biz bunlarla mücadeleyi kolaylaştırmak için bu anayasayı değiştirme paketini istiyoruz. Türkiye 3 bin dolar kişi başı gelirden 11 bin dolara çıktı. Ama 11 bin dolar orta gelirdi. Bizim 11 bini 22 bine, 22 bini 44 bin dolara çıkarmamız lazım. Çünkü başka türlü herkese aş, iş bulamayız. Onun için bu darbe anayasası ve bürokratik mekanizması buna engeldir."



"Gelişmiş bir Türkiye istemiyorlar"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da 16 Nisan'da referandum a götürülecek anayasa değişikliğinin yüzyılın en önemli projesi olduğunu dile getirdi.



Ne kadar vatan haini, PKK'sı, DEAŞ'ı, YPG'si, PYD'si, FETÖ'sü ne kadar terör örgütü varsa hepsinin "hayır" cephesinde yer aldığını ifade eden Ataş, "Dertleri neydi? Dertleri şu; Türkiye'de, 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen bir lideri hazmedemiyorlar. Zalimin karşısında, 'Sen zalimsin, katilsin, adam öldürmeyi iyi bilirsiniz.' diyen Tayyip Erdoğan'ı hazmedemiyorlar. Gelişmiş, kalkınmış bir Türkiye istemiyorlar. Ama inanıyorum ki milletimiz 15 Temmuz'da nasıl bir feraset, dayanışma gösterdiyse 16 Nisan'da da o dayanışmayı göstermek suretiyle Türkiye üzerinde oynanmak istenen bütün oyunları bir kez daha Allah'ın izniyle boşa çıkaracaktır. Bundan hiç endişemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay ise 16 Nisan referandum unun Türkiye için çok büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti.



Referandumla Türkiye'ye yeni bir fırsat sunduklarını dile getiren Atalay, "evet" çıkması durumunda bundan tüm Türkiye'nin kazacağını anlattı.



Konuşmalarının ardından Eker, Ataş ve Atalay'a elle dokunmuş kilim takdim edildi.