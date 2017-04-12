Halk Oylamasına Doğru
MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Bugün ülkücüler ne kadar onurlu. Başbakanın bozkurt işareti yaptığı, Devlet Başkanının kurucu genel başkanı ziyaret ettiği bir dönem. Bunlardan Devlet Bahçeli Bey ziyadesiyle memnun." dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Bugün ülkücüler ne kadar onurlu. Başbakanın bozkurt işareti yaptığı, Devlet Başkanının kurucu genel başkanı ziyaret ettiği bir dönem. Bunlardan Devlet Bahçeli Bey ziyadesiyle memnun." dedi.
Adan, MHP Beyoğlu İlçe Başkanlığının Taksim CVK Park Bosphorus Otel'de düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'nin çökertilmek istendiğini söyledi.
FETÖ yayın organları ve kanaat önderlerinin 7 Haziran'dan sonra CHP ve MHP arasında hükümet kurulması gerektiğini dile getirdiklerini, CHP ve MHP'nin milletvekili sayılarının bunun için yeterli olmadığını belirten Adan, "Daha sonra terör örgütünün siyasi uzantılarının desteğiyle 'siz hükümet olun' dediler. Daha sonra da CHP'nin lideri, FETÖ örgütü ve PKK'nın telkiniyle Devlet Bahçeli'ye Başbakanlık teklif ettiler. Allah'ıma şükür olsun ki Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bunu elinin tersiyle itti." diye konuştu.
Celal Adan, 15 Temmuz'un Cumhuriyet tarihinin en alçak olayı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Irak'ta, Libya'da, Suriye'de güçlü bir devlet olsaydı, bugün bu halde olur muydu onlar? İşte 15 Temmuz, Türk Devletini çökertme operasyonudur. MHP 15 Temmuz'dan sonra Türk milliyetçiliğinin gereği olarak güçlü bir devlet idaresinin inşası için devletle beraber olacak. 15 Temmuz'da herkes kaçarken, göçerken üç hilalli bayrağın altında MHP'nin lideri meşru iktidardan, milletin iradesinden yanaydı."
"MHP dünün hesabını yapmadı"
Adan, önceki yıllarda 353 milletvekili imzasını alan Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olmasının önüne geçildiğini dile getirdi.
CHP'nin durduğu yerde memleket menfaati olmadığını ileri süren Adan, şunları kaydetti:
"O dönemde 367 diye anlamsız, iğrenç, milletimize yakışmayan bir iradeye öncülük yaptılar. Dolayısıyla halk cumhurbaşkanını seçti ve Türkiye'de sistem farklı boyutlara kavuştu. İşte MHP dünün hesabını yapmadı. Bugün Cenab-ı Allah'a şükürler olsun bu hareketin kurucu önderi Başbuğ Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden bir Devlet Başkanıyla karşı karşıya. Bugün ülkücüler ne kadar onurlu. Başbakanın bozkurt işareti yaptığı, Devlet Başkanının kurucu genel başkanı ziyaret ettiği bir dönem. Bunlardan Devlet Bahçeli Bey ziyadesiyle memnun. Bu güzel iklime öncülük yapmış olan Devlet Bahçeli'yi tarih şereflerin en büyük şereflisi olarak tarihe geçirecektir. Bundan hiç endişeniz olmasın."
Programda, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş da konuşma yaptı.