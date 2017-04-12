Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, referandum çalışmaları için Ladik'i ziyaret etti.



İlçede esnaf ziyareti yapan Karaaslan, vatandaşlarla sohbet etti.



Daha sonra Belediye Başkanı Selim Özbalcı ve AK Parti İlçe teşkilatı üyeleriyle Seçim Koordinasyon Merkezine giden Karaaslan, partililerle toplantı yaptı.



Ladik Belediyesi düğün salonunda ilçede yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne atıfta bulunarak, anayasa değişikliği ile Türkiye'nin bekası ve milletin geleceğinin güçleneceğini söyledi.