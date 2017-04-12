Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, "16 Nisan yapılacak olan halk oylaması seçim değil karar günüdür." dedi.



Milletvekili Ramazanoğlu, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki halk oylamasında Türkiye'nin geleceğinin belirleneceğini belirtti.



Türkiye'nin bu günlere bedel ödeyerek geldiğini kaydeden Ramazanoğlu, bugüne kadar hazırlanan anayasaların darbe anayasaları olduğunu söyledi.



16 Nisan'da yapılacak olan referandum un seçim değil karar günü olduğunu kaydeden Ramazanoğlu, Ege Bölgesi'nden çok güçlü bir şekilde "Evet" beklediklerini dile getirdi.



Ramazanoğlu daha sonra kendisini davet eden bir ailenin evinde akşam yemeği yedi.