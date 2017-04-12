Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Ankara Milletvekili Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Çubuk'ta eğitim gönüllüleri derneği, hanımlar lokali ve bayanlara yönelik meslek edindirme kurslarını ziyaret etti.



Çubuk Eğitim Gönüllüleri Dernek Başkanı Hatice Erkan'ı dernek binasında ziyaret eden Sarıeroğlu, daha sonra hanımlar lokali ve bayanlara yönelik meslek edindirme kurslarını ziyaret etti.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Çubuk Belediyesi işbirliğinde Atatürk Mahallesi'nde bayanlara yönelik açılan meslek edindirme kursunu ziyaretinde konuşan Sarıeroğlu, sınırların baştan çizildiği, iş savaşların çıkarılmaya çalışıldığı, bütün ülkelerin güç savaşları içerisinde olduğu bir dönemin yaşandığını söyledi.



Sarıeroğlu şunları söyledi:



"Meclis çatısı altında Türkiye'nin tamamının temsil edilmesi gerekiyor. Bu anlamda geçlerimizin evlatlarımızın önünü kesmeyelim. İnşallah güzel yetiştirip evlatlarımızı geleceğe hazırlayalım. Biz gençlerimizin önündeki bir engeli kaldırıyoruz. Bakalım gençler seçilmeyi tercih edecekler mi? Gençlerin sorunlarını çözme noktasında bence büyüklerin değil, gençler o sorunlara çözüm bulurlar. Yeni yasa ile inşallah Ankara'da 4 milletvekili daha artacak ve arzu ediyorum ki bunlarında kadın olmasıdır."



Sarıeroğlu son olarak babası vefat eden Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.