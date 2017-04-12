Halk Oylamasına Doğru

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Yüzyıllarca kullanılacak güçlü bir sistemin kabulü bizim dönemimizde ve halkımızın oylarıyla gelecek." dedi.



Afşin'de ilk olarak AK Parti Afşin İlçe Teşkilatında gerçekleştirilen istişare toplantısında partilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da halk tarafından oylanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yüzyıllar boyunca insanlara huzur, ferah, mutluluk ve istikrar getirecek bir sistem olacağını söyledi.



16 Nisan'da Türkiye'nin geleceğinin oylanacağını kaydeden Erkoç, "Ülkemiz geçmişte çok büyük ekonomik krizler yaşadı. Bu krizlerin temelinde doğal afet yoktu, ekonomimizi etkileyecek bir deprem, salgın bir hastalık ve bir kuraklık yaşanıp felaketlere sürüklenmedik.



Türkiye'nin ilerlemesinin önünde parlamenter sistemin çıkarmış olduğu sıkıntıların krize ve felakete dönüşmesi vardı. Bazen incir çekirdeğini doldurmayacak olaylar ülkemize çok ciddi sebeplere yol açtı. 2001 yılında, o dönemin cumhurbaşkanı, başbakana anayasa kitapçığı fırlattı ve ülkemizi çok büyük krize sürükledi.



Türkiye o gün battı. Bundan en çok esnafımız, işçimiz, çocuklarımız ülkenin bütün vatandaşları etkilendi. Bundan sadece faizciler, dövizciler ve ülkemize dair düşünceleri olan dış güçler karlı çıktı. Çift başlılık bu ülkeye ağır bedeller ödetmekte. Bu 70'li, 80'li yıllarda da böyle oldu." dedi.



Erkoç son olarak, "Yüzyıllarca kullanılacak güçlü bir sistemin kabulü bizim dönemimizde ve halkımızın oylarıyla gelecek." diye konuştu.



Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise Türkiye'nin kaderinin belirleneceğini halk oylamasına çok az bir süre kaldığını ve sandıktan güçlü bir evet çıkması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.



Daha sonra Güven ve Erkoç beraberindeki partililerle Atatürk Caddesi'nde esnafları ziyaret ederek 16 Nisan referandum unda "evet" oyu için destek istedi.