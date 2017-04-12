Halk Oylamasına Doğru

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, halkın talebi üzerine Beykoz'a metro yapılacağını belirterek, "Beykoz'a metro mu? Evet. Bu ne demektir? İşte başkan olarak ben 'Tamam' diyebiliyorsam, başkanlık sistemi bu demektir." dedi.



Topbaş, Beykoz'un İncirköy Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısındaki konuşmasında, anayasanın halk oyuna sunulacağı 16 Nisan'ı "milat" olarak tanımladı.



Hiçbir zaman sözlerini yerde bırakmadıklarını vurgulayan Topbaş, değişen ve ezber bozan bir Türkiye'nin savunma sanayiyle çok ciddi başarılara imza attığını söyledi.



Kadir Topbaş, "El ele verip nasıl Çanakkale destanı yazdıysak, en gelişmiş silahların karşısında nasıl 15 Temmuz'da durduysak ve şehitler verdiysek gerektiğinde bu ekonomik savaştan da yenilmeden çıkabiliriz. Daha çok yapmamız gereken işler var. Güçlü Türkiye'nin arifesindeyiz. Tarihlerden sıradan bir tarih değildir. Günlerden sıradan bir gün değil, bundan sonraki süreçle ilgili önemli bir süreç." diye konuştu.



Belediye başkanlarını 1963'ten bu yana halkın seçtiğini hatırlatan Topbaş, o günden bugüne halkla aralarında hiçbir engel kalmadığını, talepleri yerine getirmeye çalıştıklarını anlattı.



Topbaş, "Metro denildi, isteniyor mu? Evet. Beykoz'a metro mu? Evet. Bu ne demektir? İşte başkan olarak ben 'Tamam' diyebiliyorsam, başkanlık sistemi bu demektir. Beykoz'a Allah'ın izniyle metro gelecek. Böyle bir sistem olduğunda Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmaz. Karar verici insan ekibini kurar, anında karar verir ve gereğini yapar. Türkiye böyle gelişir." ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Topbaş, "Her yerde metro, her yere metro" sloganıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, eskiden Beykoz'a metronun hayal dahi edilemeyeceğini kaydetti.



Çocukluğunda Beykoz'a yatıya gelindiğini dile getiren Topbaş, "Buraya geleceksin, geriye dönemezsin ki burada kalacaksın, bir gün sonra geriye döneceksin. Şimdi bakın metro konuşuyoruz. Allah nasip ederse şu anda proje aşamasında olan bir tünel, Harem'den girecek, Küçüksu Çayırı'ndan çıkacak. Harem'den 14 kilometre. Yaptığımız işler kolay değil. Bir ülke gibi İstanbul. Dünyanın 124 ülkesinden nüfus olarak, 117 ülkesinden ekonomi olarak büyük. Belediyemizin devlete, bir kuruluş veya kuruma bir lira borcu yok. Kasada paramız var." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, etkinliğin sonunda vatandaşlara karanfil dağıttı.